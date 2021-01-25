25 Ocak 2021, Pazartesi

RİZESPOR

Çaykur Rizespor Sumudica ile anlaştı

Çaykur Rizespor Sumudica ile anlaştı
RİZESPOR
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Giriş Tarihi: 25.01.2021

ekiplerinden , teknik direktör ile 1,5 yıllığına anlaşma sağladı.

, geçtiğimiz hafta 'daki görevinden ayrılan Sumudica ile anlaşmaya vardı.

Karadeniz ekibinden yapılan açıklamada, "Başkan vekilimiz Ali Zeki Saruhan ile bir araya gelen Romanyalı teknik adam Marius Ninel Sumudica ile 2021-2022 futbol sezonu sonuna kadar anlaşmaya varıldı. Yeni teknik direktörümüz Sumudica; 26 Ocak Salı günü başkanımız Hasan Kartal'ın katılımıyla Rize'de düzenlenecek imza töreni ile kendisini yeşil-mavili renklere bağlayan sözleşmeye imza atacak. Marius Ninel Sumudica'ya kulübümüze hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

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