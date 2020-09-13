13 Eylül 2020, Pazar

RİZESPOR

Yassine Meriah Çaykur Rizespor'da

Yassine Meriah Çaykur Rizespor'da
RİZESPOR
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Giriş Tarihi: 13.09.2020

'in ilk haftasında sahasında 'ye mağlup olan stoper bölgesine takviye yapmaya devam ediyor. ekibi 'ın ardından 27 yaşındaki ile sezon sonuna kadar anlaşmaya vardı. Tunuslu stoper geçen sezon forması giymişti.| Son dakika transfer haberi

, Yunanistan'ın Olympiakos takımından 27 yaşındaki Tunuslu defans oyuncusu 'ı renklerine kattı.
Rizespor Kulübünden yapılan açıklamada, "Başkanımız Hasan Kartal'ın katılımıyla gerçekleşen imza töreniyle, Tunuslu defans oyuncusu Yassine Meriah kendisini sezon sonuna kadar Yeşil-Mavili renklerimize bağlayan sözleşmeyi imzaladı. Yassine Meriah'a Kulübümüze hoş geldin diyor başarılar diliyoruz" denildi.
Geçtiğimiz sezon 'da kiralık olarak forma giyen Meriah, 15 maçta görev almıştı.

Selim Ay Çaykur Rizespor'da




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