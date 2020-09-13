Yassine Meriah Çaykur Rizespor'da

Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Fenerbahçe'ye mağlup olan Çaykur Rizespor stoper bölgesine takviye yapmaya devam ediyor. Karadeniz ekibi Selim Ay'ın ardından 27 yaşındaki Yassine Meriah ile sezon sonuna kadar anlaşmaya vardı. Tunuslu stoper geçen sezon Kasımpaşa forması giymişti.| Son dakika transfer haberi

Çaykur Rizespor, Yunanistan'ın Olympiakos takımından 27 yaşındaki Tunuslu defans oyuncusu Yassine Meriah'ı renklerine kattı.

Rizespor Kulübünden yapılan açıklamada, "Başkanımız Hasan Kartal'ın katılımıyla gerçekleşen imza töreniyle, Tunuslu defans oyuncusu Yassine Meriah kendisini sezon sonuna kadar Yeşil-Mavili renklerimize bağlayan sözleşmeyi imzaladı. Yassine Meriah'a Kulübümüze hoş geldin diyor başarılar diliyoruz" denildi.

Geçtiğimiz sezon Kasımpaşa'da kiralık olarak forma giyen Meriah, 15 maçta görev almıştı.









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