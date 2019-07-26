26 Temmuz 2019, Cuma

ÇAYKUR RİZESPOR

Nill De Pauw, Çaykur Rizespor'da

Nill De Pauw, Çaykur Rizespor'da
ÇAYKUR RİZESPOR
Giriş Tarihi: 26.07.2019

, Lig takımı 'de forma giyen orta saha oyuncusu Nill De Pauw ile 2 yıllık anlaşmaya vardığını açıkladı.

Yeşil mavili kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "'umuz 'nın League takımlarından 'de forma giyen 29 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Nill De Pauw ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Belçika milli takımlarında son 5 yılda 70'den fazla resmi maça çıkan yeni transferimiz Nill De Pauw'a kulübümüze hoş geldin diyerek başarılar diliyoruz" denildi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

ÇAYKUR RİZESPOR HABERLERİ
Ç. Rizespor Chatziisaias`ı kadrosuna kattı Ç. Rizespor Chatziisaias`ı kadrosuna kattı
Micheal Seri'den Max Kruse'ye büyük fark! Micheal Seri'den Max Kruse'ye büyük fark!
İsmail Kartal: Transferler için yoğun çalışıyoruz İsmail Kartal: "Transferler için yoğun çalışıyoruz"
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör