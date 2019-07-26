26 Temmuz 2019, Cuma
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Yeşil mavili kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Çaykur Rizespor'umuz Belçika'nın Jupiler Pro League takımlarından SV Zulte Waregem'de forma giyen 29 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Nill De Pauw ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Belçika milli takımlarında son 5 yılda 70'den fazla resmi maça çıkan yeni transferimiz Nill De Pauw'a kulübümüze hoş geldin diyerek başarılar diliyoruz" denildi.
Nill De Pauw, Çaykur Rizespor'da
Giriş Tarihi: 26.07.2019
Çaykur Rizespor, Belçika Jupiler Pro Lig takımı SV Zulte Waregem'de forma giyen orta saha oyuncusu Nill De Pauw ile 2 yıllık anlaşmaya vardığını açıkladı.
Yeşil mavili kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Çaykur Rizespor'umuz Belçika'nın Jupiler Pro League takımlarından SV Zulte Waregem'de forma giyen 29 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Nill De Pauw ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Belçika milli takımlarında son 5 yılda 70'den fazla resmi maça çıkan yeni transferimiz Nill De Pauw'a kulübümüze hoş geldin diyerek başarılar diliyoruz" denildi.
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