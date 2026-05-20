Ernest Muçi, resmen Trabzonspor’da!

Beşiktaş, Ernest Muçi'nin Trabzonspor'a resmen transfer olduğunu açıkladı.

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilen açıklama şöyle:

"Profesyonel Futbolcu Ernest Muçi'nin kesin transferi konusunda, kiralama sözleşmesinde yer alan satın alma opsiyon hakkı Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği A.Ş. tarafından kullanılmıştır.

Buna göre; Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği A.Ş., kulübümüze 8.500.000 Avro + KDV tutarında ödeme yapacaktır."

Ernest Muçi'ye kulübümüze katkıları için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.