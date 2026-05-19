Beşiktaş’ta hoca arayışı hızlandı! Listede 2 Alman ve 1 Türk aday var

Sergen Yalçın’ın görevinden ayrılmasının ardından Beşiktaş’ta teknik direktör arayışı hız kazanırken, listede iki Alman ve bir Türk isim öne çıktı. Futbol direktörü Eduard Graf'ın ilk adayı ise Dino Topmöller.

Sergen Yalçın'ın pazartesi günü yapılan toplantıda görevi bırakmasının ardından Beşiktaş'ta teknik direktör arayışları başladı. Serdal Adalı başkanlığındaki yönetim, hoca seçimi konusunda tüm yetkiyi futbol direktörü Eduard Graf'a verdi.

Takvim'de yer alan habere göre tecrübeli futbol adamının, son olarak Bundesliga ekibi Eintracht Frankfurt'ta görev yapan ve 18 Ocak'tan bu yana takım çalıştırmayan Dino Toppmöller'i ilk aday olarak belirlediği ve Alman teknik adamla bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi.

Yönetimin projelerini Toppmöller'e anlatan Graf'ın, 45 yaşındaki teknik adamla karşılıklı fikir alışverişinde bulunduğu ifade ediliyor.

Başkan Adalı'nın yabancı teknik direktör konusunda ısrarcı olduğu, Crystal Palace'tan ayrılması gündemde olan Oliver Glasner'in de adaylar arasında yer aldığı belirtiliyor.

Yerli hoca tercihinde ise ilk sırada Nuri Şahin'in bulunduğu, genç teknik adamın da Beşiktaş'ın planlamasında önemli bir alternatif olarak değerlendirildiği gelen bilgiler arasında.