Beşiktaş'ın Manchester United forması giyen milli kaleci Altay Bayındır transferinde mutlu sona çok yakın olduğu İngiliz basını tarafından öne sürüldü. Siyah-beyazlı yönetim, Premier Lig devi ile görüşmeleri sürdürüyor. İşte tüm detaylar...

Kaleye mutlaka ekleme yapmayı planlayan siyah-beyazlı kulübün listesinde bulunan Altay Bayındır ile ilgili iddia ortaya atıldı. Daily Mail'in haberine göre; Beşiktaş yönetimi, Manchester United'da kariyerini sürdüren Altay Bayındır'ı kadrosuna katmaya yakın olduğu belirtildi.

Haberde Kartal'ın 28 yaşındaki file bekçisiyle kişisel şartlarda anlaşmaya varıldığı öne sürüldü. İngiliz devi ile bonservis bedeli konusunda görüşmelerini sürdüren siyah-beyazlıların transferi bitirmeye yakın olduğu aktarıldı. Manchester United, Altay Bayındır'ı 2023 yılında 5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Fenerbahçe'den renklerine bağlamıştı.

Altay Bayındır, Premier Lig'de uzun zamandır formaya hasret kaldı. Sezonun ilk 6 haftasında Manchester United'ın kalesini koruyan milli file bekçisi, daha sonra formayı Senne Lammens'e kaptırdı. Yaklaşık 6 aydır Premier Lig'de görev alamayan 28 yaşındaki eldiven düzenli olarak forma giyeceği takıma transfer olmaya sıcak bakıyor. Bu sezon 6 maçta kaleye geçen Altay kalesinde 11 gol gördü.