Gelecek sezonun planlamasında yerli oyuncuları kadrosuna katmayı planlayan Beşiktaş'ın, iki milli yıldızın peşinde olduğu ve bu oyuncular için tüm imkanlarını seferber edeceği öğrenildi. İşte detaylar...

Süper Lig'de sezonun ikinci yarısında yakaladığı çıkışla sıralamada 4. sıraya yükselen Beşiktaş, gelecek sezon işi sıkı tutuyor. Transfer çalışmalarına şimdiden başlayan siyah beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın, takım kalitesinin daha da yukarı çekilmesini istiyor. Kara Kartal'ın bu doğrultuda iki milli yıldızın peşinde olduğu öğrenildi.

Fotomaç'ın haberine göre yönetim, ara transferde de gündeme gelen Altay Bayındır ve Salih Özcan'ı yaz transferinde kadroya katmak amacıyla tüm şartlarını zorluyor. İngiltere Premier Lig devi Manchester United'da oynayan 27 yaşındaki Altay Bayındır'ın, Türkiye'ye geri dönmeye sıcak baktığı vurgulandı.

Sözleşmesinin bitimine 1 yıl daha bulunan milli eldiveni bonservissiz transfer etmek isteyen Beşiktaş'ın İngiliz temsilcisiyle görüşmelere başlayacağı belirtildi. Orta saha takviyesi konusunda da Salih Özcan'ın ilk sırada olduğu bildirildi. 28 yaşındaki Özcan'ın da Beşiktaş'a sıcak baktığı, anlaşmanın sağlanması halinde Borussia Dortmund ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan milli futbolcu da bonservissiz kadroya katılacak.