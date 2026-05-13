Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Beşiktaş GAİN, deplasmanda Fenerbahçe Beko'yu 72-85 mağlup etti ve liderliğini korudu.

Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 29'uncu hafta erteleme maçında sahasında Beşiktaş GAİN'e 85-72 mağlup oldu. Siyah-beyazlılar, bu sonuçla normal sezonda liderliğini sürdürdü.

Maça Lemar ve Sertaç'ın art arda gelen 3 sayılık basketleriyle başlayan Beşiktaş GAİN yakaladığı 24-1'lik seriyle farkı açtı. Ev sahibi takım maçtaki 2'nci sayısına ancak ilk periyodun bitimine 2.36 kala Mikael Jantunen'in serbest atıştan gelen sayısıyla ulaşabildi. Siyah-beyazlılar, ilk periyodu 26-9 önde tamamladı. 2'nci periyoda hızlı başlayan ev sahibi ekibin farkı azaltma çabaları sonuç vermedi ve Beşiktaş GAİN soyunma odasına 21 sayılık bir skor avantajıyla gitti: 28-49.

Karşılıklı sayılarla başlayan 2'nci yarıda rakibinin dış atışlarına engel olamayan Fenerbahçe Beko sert savunma karşısında farkı kapatmakta zorlandı. Periyodun geri kalanında daha etkili hücum yaparak farkı 11 sayı kadar indiren ev sahibi Fenerbahçe Beko, son periyoda da 65-52 geride girdi.

Son periyodun başında özellikle dış şutlarla etkili olan Fenerbahçe Beko bitime 7.51 kala Wade Baldwin'in turnikesiyle farkı tek hanelere indirmeyi başardı: 60-68. Maçın son dakikalarında dış şutlarda isteği isabet oranını yakalayamayan Fenerbahçe Beko maçtan 85-72 mağlup ayrıldı.

FENERBAHÇE ARSAVEV KADIN FUTBOL TAKIMI DERBİ MAÇI SALONDA İZLEDİ

Turkcell Kadın Futbol Süper Lig'inde 2025/2026 sezonunun bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Fenerbahçe arsaVev Kadın Futbol Takımı oyuncuları, Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş GAİN arasında oynanan derbi maçı salonda takip etti. Fenerbahçe arsaVev Kadın Futbol Takımı sarı-lacivertli taraftarlardan büyük alkış aldı.

1'İNCİ PERİYOT: 9-26

DEVRE: 28-49

3'ÜNCÜ PERİYOT: 52-65