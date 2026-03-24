Ara transfer döneminde Göztepe'den Junior Olaitan'ı kadrosuna katan Beşiktaş, İzmir ekibinin bir başka oyuncusu Anthony Dennis'i de takip listesine ekledi. Siyah-beyazlılar, Nijeryalı oyuncunun transferi için güçlü rakiplerle yarışacak.

Siyah-beyazlı yönetim için yaz ayları hareketli geçecek. Teknik direktör Sergen Yalçın daha önce yaptığı açıklamada camiadan sabır istemiş ve en az 2 transfer dönemine ihtiyaç duyduklarını ifade etmişti. Fotomaç'ın haberine göre, Futbol Koordinatörü Serkan Reçber ve scout ekibinin radarına takılan son futbolcu Göztepe'de forma giyen Anthony Dennis oldu. Nijeryalı ön liberonun gelişiminin ve sahadaki etkinliğinin mercek altına alındığı öğrenildi. 21 yaşındaki futbolcu sarı-kırmızılı formayla sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekti.

3 KEZ AĞLARI SALLADI



Bu sezon Trendyol Süper Lig'de 24 maçta toplam 1947 dakika süre alan genç yetenek, 3 gole katkıda bulundu. Anthony Dennis, Çaykur Rizespor, Konyaspor ve Trabzonspor karşılaşmalarında fileleri havalandırdı. Oynanan maçların yüzde 85'inde ilk 11'de forma giyen Nijeryalı yıldız, teknik direktör Stanimir Stoilov'un vazgeçemediği isim oldu. Beşiktaş teknik heyetinin Dennis için görüşünün olumlu olduğu, sezon sonuna kadar Nijeryalı oyuncunun performansının takip edileceği aktarıldı.

OLAİTAN FAKTÖRÜ



Beşiktaş ara transfer döneminde Göztepe'den Junior Olaitan'ı renklerine bağlamıştı. İki kulübün arasındaki güçlü ilişkilerin yanı sıra Olaitan ile Anthony Dennis arasındaki arkadaşlık transfer için avantaj olarak görülüyor. İzmir ekibi ile Haziran 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan Nijeryalı orta sahanın piyasa değeri 8 milyon euro olarak gösteriliyor.

Geçen yıl kader birliği yapan Olaitan ve Dennis, siyah- beyazlı forma altında yeniden bir araya gelebilir. İki oyuncu Tüpraş Stadı'nda rakip olmuştu.

RAKİPLER GÜÇLÜ



İstikrarlı performansıyla beğeni toplayan Anthony Dennis'in talipleri gün geçtikçe artıyor. Yıldız oyuncuyu yakın takibe alan yalnızca siyah-beyazlılar değil. 21 yaşındaki futbolcu, La Liga temsilcisi Villarreal ve Bundesliga ekibi Mainz'in de transfer listesinde yer alıyor. Beşiktaş yönetimi, Dennis'i renklerine bağlamak için güçlü rakiplerle yarışacak.

TEMPOLU VE DİSİPLİNLİ

Nijeryalı ön libero fiziksel gücünün avantajıyla ikili mücadelelerde diri kalıyor ve maç boyunca temposunu koruyabiliyor. Top çalma ve rakip atakları kesme konusunda oldukça etkili. Dennis taktiksel disipline bağlı kalan ve 'sistem oyuncusu' olarak nitelendirebileceğimiz profilde. Ayrıca teknik direktör Sergen Yalçın'ın uyguladığı 'pres' oyunu için biçilmiş kaptan.