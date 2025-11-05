Son 3 sezonda 141 milyon euro harcayarak 40 transfer yapan Beşiktaş, bu sezon da yüksek maliyetli hamlelerine rağmen büyük hayal kırıklığı yaşadı. Siyah-Beyazlılar, Süper Lig’de liderin 12 puan gerisinde kaldı. İşte detaylar...

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında evinde Fenerbahçe'ye 2-0 öne geçmesine rağmen 3-2 mağlup olan Beşiktaş son dönemlerde olduğu gibi bu sezonda ligde şampiyonluk yarışından erken kopmak üzere... Son dönemlerde yaptığı yüksek bütçeli transferlere rağmen rakipleriyle mücadele edemeyen Siyah-Beyazlılar transfer dönemlerinde adeta fiyasko yaşadı.

İKİ İSME 45 MİLYON EURO

Takvim'in derlediği habere göre son 3 sezonda 141 milyon euro harcayarak tam 40 ismi renklerine bağlayan Siyah-Beyazlılar bu futbolculardan beklediği verimi alamadı. Bu sezon 30 milyon euroya Orkun Kökçü, 15 milyon euroya da Tammy Abraham gibi isimleri kadrosuna katan Kartal yaptığı büyük harcamaya rağmen aldığı kötü sonuçlarla büyük hüsran yaşamış durumda.

12 PUAN GERİDE

Aldığı sonuçlarla taraftarına da büyük üzüntü yaşatan Beşiktaş, 11 haftası geride kalan Süper Lig'de topladığı 17 puanla lider Galatasaray'ın 12 puan gerisinde yer alıyor.