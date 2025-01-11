Beşiktaş - Bodrum FK maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? | SÜPER LİG

Trendyol Süper Lig'de 19. hafta maçları devam ediyor. Bu hafta Tüpraş Stadyumu'nda oynayacak Beşiktaş, Bodrum FK'yı konuk edecek. Ligde son 9 maçta sadece Fenerbahçe karşısında 3 puan alabilen siyah-beyazlılar, taraftarı önünde çıkış arıyor. 27 puanla 6. sırada yer alan siyah-beyazlılar, mücadeleyi kazanarak üst sıralara çıkmayı hedefliyor. Teknik Direktör Serdar Topraktepe yönetiminde karşılaşmaya hazırlanan Beşiktaş'ta Ciro Immobile, Rafa Silva ve Semih Kılıçsoy'un hücüm yollarında tercih edimesi bekleniyor. Teknik Direktör Volkan Demirel ile küme düşme hattından kurtulmak isteyen Bodrum FK ise güçlü rakibi karşısında puan veya puanlar almak istiyor. 15 puanla 17. sırada yer alan yeşil-beyazlılar, son 10 lig maçında sadece 1 galibiyet alabildi. Peki, Beşiktaş - Bodrum FK maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? İşte Süper Lig'in 19. hafta maçına dair öne çıkan notlar.

Beşiktaş - Bodrum FK maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş, Tüpraş Stadyumu'nda Bodruk FK'yı konuk edecek. Kümede kalma mücadelesi veren rakibi karşısında hata yapmak istemeyen siyah-beyazlılar, taraftarı önünde 3 puanı kazanan taraf olmak istiyor. Son 9 lig maçında 1 galibiyeti bulunan Beşiktaş, Serdar Topraktepe yönetiminde çıkış arıyor. Ciro Immobile, Rafa Silva ve Semih Kılıçsoy gibi isimlerle hücum yollarında etkili olmak isteyen siyah-beyazlılar, etkili bir oyun ortaya koymayı amaçlıyor. Teknik Direktör Volkan Demirel ile küme düşme potasından çıkmak isteyen Bodrum FK'da Beşiktaş deplasmanından puan ya da puanlar almayı hedefliyor. Bir an önce üst sıralara çıkmayı amaçlayan yeşil-beyazlılar, ligde oynadıkları son 10 maçta 1 galibiyet alabildi. Peki, Beşiktaş - Bodrum FK (Bodrumspor) maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? İşte maça dair merak edilen detaylar...

BEŞİKTAŞ - BODRUM FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında oynanacak Beşiktaş - Bodrum FK maçı 11 Ocak Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak.

BEŞİKTAŞ - BODRUM FK MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak Beşiktaş - Bodrum FK maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ'TA 5 İSİM YOK

Süper Lig'in 19. haftasında oynanacak Beşiktaş - Bodrum FK maçında, ev sahibi takımdan 5 isim forma giyemeyecek. Siyah-beyazlılarda sakat oyuncuların tedavilerine devam edilirken, sarı kart cezasından dolayı şans bulamayacak isimler de bulunuyor. İşte Beşiktaş'ta kadroda yer alamayacak isimler:

-Gabriel Paulista (Sakatlık) -Necip Uysal (Sakatlık) -Tayyip Talha Sanuç (Sakatlık) -Emrecan Terzi (Sakatlık)

-Jonas Svensson (Kart Cezalısı)

MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş - Bodrum FK maçı öncesi muhtemel 11'ler belli oldu. Teknik Direktör Serdar Topraktepe ve Volkan Demirel'in tercih etmesi beklenilen futbolcular şunlar:

Beşiktaş: Mert, Onur, Felix, Zaynutdinov, Masuaku, Rashica, Al Musrati, Gedson, Rafa Silva, Semih, Immobile

Bodrum FK: Sousa, Ajeti, Mohammed, Ali Aytemur, Cenk, Taylan, Fredy, Seferi, Dimitrov, Gökdeniz, Ege Bilsel

IMMOBILE'DEN GOL HASRETİ

Süper Lig'de 14 maçta forma giyen Ciro Immobile 9 gol kaydetti. Son haftalarda sakatlığından dolayı forma giyemeyen İtalyan golcü, son 3 haftada toplam 74 dakika süre alabildi. 19. hafta oynanacak Bodrum FK maçında şans bulması beklenen Immobile, en son golünü 14. haftadada Hatayspor karşısında kaydetti.

BEŞİKTAŞ HATA YAPMAK İSTEMİYOR

Süper Lig'de oynadığı son 9 maçta 1 galibiyet alabilen Beşiktaş, Bodrum FK karşısında çıkış arıyor. Taraftarı önünde etkili bir oyun ortaya koymayı amaçlayan siyah-beyazlılar, 15. haftada Fenerbahçe karşısında aldığı 1-0'lık galibiyetin ardından 3 puan arayışını sürdürüyor. Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak maçta çıkış arayan Beşiktaş, moral arıyor.

BEŞİKTAŞ İLE BODRUM FK İLK DEFA KARŞI KARŞIYA

Tarihlerinde ilk defa Süper Lig'de mücadele eden Bodrum FK, Beşiktaş deplasmanına konuk olacak. İlk defa karşı karşıya gelecek takımlar hazırlıklarını tamamlarken, iki ekip de kazanan taraf olmak için sahaya çıkacak. İstanbul takımlarına karşı henüz galibiyeti bulunmayan yeşil-beyazlılar, güçlü rakibi karşısında kötü gidişe son vermek istiyor.

MAÇIN HAKEMİ BELLİ OLDU

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında oynanacak Beşiktaş - Bodrum FK maçının hakemi Mehmet Türkmen oldu. TFF tarafından yapılan açıklamaya göre, Türkmen'in yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Bilal Gölen yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Mehmet Ali Özer üstlenecek.