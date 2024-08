Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında oynayacağı Antalyaspor maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Siyah-beyazlıların kiralık olarak kadrosuna kattığı 20 yaşındaki İtalyan futbolcu Cher Ndour, idman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Takıma katıldığı için mutluluk duyduğunu belirten Ndour, "Birkaç gün oldu geleli. Burası harika bir yer. Tesisleri çok beğendim. Başarılı olmak için her fırsat, her şart burada var. İki gün önce takım arkadaşlarımla idman yaptım. Hepsinin yaklaşımı çok iyi. Takım içerisindeki hava çok iyi. Gerçekten çok mutluyum" dedi.

"BEŞİKTAŞ'IN DERBİLERİNİ İZLEMİŞTİM"

Beşiktaş'a gelmeden önce derbileri izlediğini ifade eden genç futbolcu, "Gelmeden önce bazı maçları, özellikle derbileri izlemiştim. Beşiktaş'ın Fenerbahçe, Galatasaray maçlarını, Galatasaray-Fenerbahçe maçlarını. Tanıdığım büyük oyuncular da var, Icardi'yi biliyorum, Dzeko'yu herkes biliyor, bizden Immobile'yi biliyorum. Beraber oynadığım oyuncular Al-Musrati, Rafa ve Gedson'u tanıyorum" şeklinde konuştu.

"BENİM İÇİN EN İDEAL MEVKİ 8 NUMARA"

Kendisi için en ideal mevkiinin 8 numara olduğunu dile getiren İtalyan futbolcu, "Orta sahanın her mevkisinde oynayabiliyorum. Benim için 8 numara en ideal mevki. Bu önemli değil. Hocamız ve takımımız için neresi gerekiyorsa orada oynayabilirim. Orta sahanın herhangi bir mevkisinde oynayabilirim" ifadelerini kullandı.

Paul Pogba'ya benzetilmenin de kendisi için güzel olduğunu söyleyen Ndour, "Paul Pogba'ya benzetilmek benim için güzel bir şey. Kendisi gerçekten büyük bir oyuncuydu" dedi.

"ÇOK DOĞRU BİR KARAR VERDİM"

Beşiktaş'a gelerek doğru bir karar verdiğini söyleyen genç oyuncu, "Buraya gelerek doğru bir karar verdiğimi düşünüyorum. Tüm kulübün ve başkanın bana olan güvenini hissettim. Bu, bana gelmem konusunda sebep oldu. Taraftarın coşkulu olduğunu hava alanında hissettirdiler. Bence çok doğru bir karar verdim" şeklinde konuştu.

"BEŞİKTAŞ, GENÇ OYUNCULARIN DEĞERİNİ ARTIRABİLECEK BİR TAKIM"

Beşiktaş'ta çok önemli futbolcular olduğunu vurgulayan Ndour, "Aslında her şey bana bağlı. Evet çok gencim. Beşiktaş, genç oyuncuların değerini artırabilecek bir takım. Burada çok büyük, çok tecrübeli oyuncular var. Çok iyi bir takım var. Bana bağlı hedeflerin gerçekleşmesi için fırsatlar var. Elimden geleni yapmak istiyorum. Başarı için elimden geleni yapacağım" sözlerini kaydetti.

Son olarak oynamaya her zaman hazır olduğunu belirten orta saha oyuncusu, "Buraya gelmeden de Paris Saint-Germain ile antrenmanlarda çok iyi çalıştım. En iyisini vermek için her zaman çalışan biriyim. Tam yüzde 100 diyemeyiz. Oynamak için her zaman hazırım. Fizik olarak gayet iyi durumdayım" dedi.