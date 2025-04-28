Trabzonspor U19-Barcelona U19 FİNAL MAÇI TIKLA İZLE | Trabzonspor U19-Barcelona U19 maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Gençlik Ligi’nde büyük heyecana sahne olacak final maçında Trabzonspor U19 ile Barcelona U19 kozlarını paylaşacak. Turnuvada önemli rakiplerini geride bırakarak adını finale yazdıran bordo-mavili gençler, şimdi gözünü kupaya dikti. Tarihe geçen bir başarıya imza atan Trabzonspor U19, zorlu Barcelona karşısında da galip gelerek şampiyonluk kupasını Türkiye'ye getirmeyi amaçlıyor. Final öncesinde karşılaşmanın canlı yayın detayları ve takımların muhtemel 11’leri de futbolseverlerle paylaşıldı. Peki, Trabzonspor U19-Barcelona U19 final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

UEFA Gençlik Ligi'nde heyecan dorukta. Final mücadelesinde Trabzonspor U19 ile Barcelona U19 karşı karşıya geliyor. Avrupa'nın devlerini bir bir deviren bordo-mavili gençler, yarı finalde Salzburg'u 2-1 mağlup ederek tarihi bir başarıya imza attı. Şimdi ise gözler, daha önce bu kupayı iki kez kazanmış olan Barcelona'yı geçip büyük zaferi ilan etmekte. Finalde hata yapmak istemeyen Trabzonspor U19, mutlu sona ulaşarak kupayı Türkiye'ye getirmeyi ve adını Avrupa futbol tarihine altın harflerle yazdırmayı hedefliyor. Heyecanla beklenen karşılaşmanın tüm detayları ise futbolseverler tarafından merakla araştırılıyor. Peki, Trabzonspor U19-Barcelona U19 final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

TRABZONSPOR U19-BARCELONA U19 MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

UEFA Gençlik Ligi finalinde oynanacak Trabzonspor U19-Barcelona U19 maçı 28 Nisan 2025 Pazartesi günü saat 19.00'da başlayacak.

TRABZONSPOR U19-BARCELONA U19 MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Colovray Spor Merkezi'nde oynanacak Trabzonspor U19-Barcelona U19 maçı Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

TRABZONSPOR U19-BARCELONA U19 MAÇI CANLI İZLE

TRABZONSPOR U19-BARCELONA U19 MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor U19: Erol Can, Oğuzhan, Arda, Taha, Bican, Alihan, Salih, Boran, Ömer Faruk, Yiğit Kemal, Onuralp

Barcelona U19: Yaatobishvili, Espart, Kospo, Cuenca, Farre, Farinas, Diarra, Junyent, Pradas, Hernandez, Alba

FIRTINA TARİHE GEÇTİ

UEFA Gençlik Ligi'nde finale kalarak tarihe geçen Trabzonspor, kupayı da müzesine götürerek unutulmaz bir an yaşamak istiyor. Avrupa'nın önemli takımlarına karşı etkili performans gösteren temsilcimiz, finale kalan ilk Türk takımı olarak bir ilki başarmayı hedefliyor.

Daha önce iki defa şampiyonluk yaşayan Barcelona U19'a karşı hata yapmak istemeyen Trabzonspor U19, ikinci kez katıldığı turnuvada mutlu sona ulaşmayı amaçlıyor.

FİNAL MAÇI KAPALI GİŞE

Colovray Spor Merkezi'nde 28 Nisan Pazartesi günü oynanacak final maçının biletleri tamamen tükendi. UEFA yetkililerinden alınan bilgiye göre, kapasitesi 4 bine yakın olan statta yapılacak final maçı için satışa sunulan biletlerin tamamı satıldı.

UEFA, daha önce yaptığı açıklamada, bileti olmayan sporseverlerin stat çevresine gelmeleri halinde güvenlik gerekçesiyle bölgeden uzaklaştırılacağını duyurmuştu.

LİG ŞAMPİYONLARI YOLUNDAN FİNALE KALMA BAŞARISI

Turnuvanın son 2 sezonunda mutlu sona ulaşan Olympiakos ve AZ Alkmaar, Trabzonspor'un geldiği Lig Şampiyonları Yolunu takip ederek şampiyonluğa imza attı. Son sezonun şampiyonu Yunanistan temsilcisi Olympiakos ve 2022-2023 sezonu şampiyonu AZ Alkmaar, Trabzonspor gibi Lig Şampiyonları Yolundan finale kadar gelip kupayı kazandı.

Bu sezon ise Türkiye'yi temsil eden Trabzonspor, aynı yolu izleyerek finale kalma başarısı gösterdi.

TRABZONSPOR'DAN ETKİLİ DEFANS

Turnuvanın ilk iki turunda toplam 6 gol yiyen bordo-mavililer, son 32 turundan finale kadar oynadıkları son 4 karşılaşmada kalesinde sadece 1 gol gördü.

Finalde turnuvanın 25 golle en çok gol atan takımı Barcelona'ya karşı oynayacak Trabzonspor, rakibine karşı gol yemeden şampiyon olması halinde organizasyonun son 3 sezonunda şampiyon olan takımların yolundan gitmiş olacak.

FİNAL YOLCULUĞU

Turnuvaya Lig Şampiyonları yolundan katılan bordo-mavililer, ikinci eleme turunda Karadağ'ın Buducnost Podgorica takımını Trabzon'da 3-1, deplasmanda ise 5-2 mağlup ederek bir üst tura çıktı.

Üçüncü eleme turunda Bosna Hersek'in Saraybosna takımıyla eşleşen Trabzonspor, deplasmandaki 2-2'lik beraberliğin ardından sahasında aldığı 6-1'lik galibiyetle adını son 32 turuna yazdırdı.

Trabzonspor, son 32 turunda Juventus'u 1-0, son 16 turunda ise Atalanta'yı normal süresi 0-0 biten karşılaşmada penaltı atışları sonucu 5-3 mağlup etti. Bordo-mavililer, çeyrek finalde bir başka İtalyan temsilcisi Inter'i 1-0 yenerek yarı finale kalma başarısı gösterdi. Trabzonspor, yarı finalde ise Avusturya'nın Salzburg takımını 2-1 yenerek adını finale yazdırdı.

BARCELONA 2 DEFA KUPAYI KAZANDI

Barcelona, UEFA Gençlik Ligi'nde daha önce 2 kez şampiyon oldu. İspanya temsilcisi, organizasyonun düzenlenmeye başladığı 2013-2014 sezonunda finalde Benfica'yı 3-0 ve 2017-2018 sezonunda Chelsea'yi 3-0 yenerek kupayı müzesine götürdü.

2024-2025 sezonunda Trabzonspor U19'a karşı oynayacağı final maçında da kazanan taraf olmayı amaçlayan Barcelona U19, kupayı 3. defa müzesine götürmeyi hedefliyor.

İlk kez final müsabakasına çıkacak Trabzonspor ise daha önce iki kez final oynamış ve finallerde gol yememiş aynı renklerdeki rakibini yenerek bir ilke daha imza atmaya çalışacak.