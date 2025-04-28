Galatasaray, İkas Eyüpspor'u 5-1 mağlup etti. Maçın ardından Sabah Gazetesi yazarı Ahmet Çakar mücadeleyi değerlendirdi.
İŞTE ÇAKAR'IN YAZISI:
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Galatasaray Haberleri
Yayın Tarihi: 28.04.2025- 09:32
Galatasaray, İkas Eyüpspor'u 5-1 mağlup etti. Maçın ardından Sabah Gazetesi yazarı Ahmet Çakar mücadeleyi değerlendirdi.