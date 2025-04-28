Sonra Osimhen sahneye çıktı. Zaten hep sahnedeydi ama Galatasaray'ın 3. golündeki topu alışı, rakibin üzerinden kaldırışı, dönüşü ve vuruşu tam bir süper star hareketi. Maç biterken de İspanyol Milli Takımı'nın direkt santrforu ama ne garip Galatasaray'ın yedek gücü Morata da gollerini atıverdi. Sonuç olarak Galatasaray riske etmeden, fazla pozisyon vermeden artık kazanmayı başarabiliyor. Paldır küldür oynamıyor, rakibine az pozisyon veriyor ve hedefe devam ediyor.





