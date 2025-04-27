Arkas Spor-Fenerbahçe Medicana TIKLA İZLE | Efeler Ligi 3-4 etabı maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Arkas Spor-Fenerbahçe Medicana TIKLA İZLE | Efeler Ligi 3-4 etabı maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Efeler Ligi 3-4.’lük etabı serisinin ikinci randevusunda Arkas Spor ile Fenerbahçe Medicana kozlarını paylaşacak. Serinin ilk maçında sahasında 3-1’lik üstünlük sağlayan sarı-lacivertliler, İzmir’de oynanacak bu kritik karşılaşmada da hata yapmadan sezonu üçüncü sırada bitirmenin peşinde. Taraftarı önünde sahaya çıkacak olan Arkas Spor ise güçlü rakibi karşısında kazanarak seriyi 1-1 eşitlemek ve son maça taşımak istiyor. Peki, Arkas Spor-Fenerbahçe Medicana maçı hangi kanalda? Ne zaman ve saat kaçta?

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 27.04.2025- 13:16