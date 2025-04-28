İtalyan golcu Ciro İmmobile'yle yollarını ayırmaya hazırlanan Beşiktaş, yeni golcu icin yoğun bir calışma başlattı. Siyah- beyazlı ekibin listesinde ilk olarak Bodo'nun golcusu Kasper Hogh'un yer aldığı bildirildi. Fotomaç'ın haberine göre 24 yaşındaki 1,86'lık Danimarkalı santrfor icin yonetim ilerleyen gunlerde temasa gececeği gelen haberler arasında. Bu sezon Bodo'da 19 karşılaşmaya cıkan pivot santrfor, 11 gol ve 3 asistlik performans sergilemişti. Başarılı oyuncunun piyasa değeri, 5 milyon euro seviyesinde bulunuyor.
Beşiktaş'a Danimarkalı forvet! Solskjaer ikna etti
Trendyol Süper Lig ekibi Beşiktaş'ta yaz transfer sezonu çalışmaları devam ediyor. Beşiktaş yönetimi, Solskjaer’in devreye girmesiyle Bodo’nun genç santrforu Högh’e siyah-beyazlı formayı giydirmek istiyor. İşte detaylar...
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 28.04.2025- 06:41