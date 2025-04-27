Angers-Lille maçı hangi kanalda? Ne zaman ve saat kaçta? | Fransa Ligue 1

Fransa Ligue 1'in 31. haftasında Angers sahasında Lille'i konuk edecek. Kritik karşılaşma öncesi hazırlıklarını tamlayan ekipler, sahadan 3 puan alarak ayrılmak istiyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Angers-Lille maçı hangi kanalda? Ne zaman ve saat kaçta?

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Fransa Ligue 1'de 31. haftada Angers ile Lille kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Angers-Lille maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ANGERS-LILLE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Angers-Lille maçı 27 Nisan Pazar günü saat 16.00'da oynanacak. Karşılaşmanın herhangi bir yayıncısı bulunmuyor.

ANGERS-LILLE MUHTEMEL 11'LER

Angers: Fofana, Rao-Lisoa, Bamba, Lefort, Hanin, Ekomie, Belkhdim, Khaled, Abdelli, Lepaul, El Melali

Lille: Chevalier, Meunier, Diakite, Riberio, Ismaily, Haraldsson, Andre, Gomes, Fernandez-Pardo, Akpom, David

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