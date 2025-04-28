Spor yazarları Trabzonspor-Corendon Alanyaspor maçını değerlendirdi
Son dakika Trabzonspor haberleri: Trabzonspor ile Corendon Alanyaspor karşı karşıya geldi. Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında oynanan mücadelede kazanan 4-3'lük skorla bordo mavililer oldu. İşte spor yazarlarının maç değerlendirmesi. TS SPOR HABERLERİ
ZEKİ UZUNDURUKAN - PAS ÇÖZÜCÜ; FUTBOL RESSAMI ZUBKOV
Trabzonspor, Fatih Tekke geldikten sonra takım oldu! Bordo-mavili oyuncular maçlarını keyif alarak oynuyorlar. Daha yürekli, daha hızlı bir oyun... İşte özlenen Trabzonspor'un ayak sesleri... Trabzonspor, Ocak ayındaki transfer döneminde üç transfer (Mustafa, Zubkov ve Sikan) yaptı. Üç oyuncu, Trabzonspor'un çehresini değiştirdi. İşte nokta atışı transferler böyle olur.
Dünkü Alanyaspor maçında 3 golde Zubkov, 3 golde Sikan ve 3 golde ileriye uzun topları atan Batagov var. Bu üç Ukraynalı oyuncu da sahanın adeta tomografisini çekiyor. Zubkov bu takımın oyun lideri oldu. Top, ayağına yakışıyor, Trabzonspor'u hem oynatıyor; hem de kendisi çok iyi oynuyor. Orta sahada Ozan Tufan'ın formu yükseliyor. Mustafa Eskihellaç her maçta adeta bir atom karınca gibi... Dünkü maçta Uğurcan Çakır'ın yaptığı hata onun için bir nazar boncuğu... Bu sezon birçok maçta Trabzonspor'u kurtardı, sırtladı Uğurcan!
Maçın hakemi Ali Şansalan, yaptığı skandal hatalar ile maçın önüne geçti aslında. Verdiği penaltıya kendisi inandı mı acaba? Çok merak ediyorum. Vişça, daha top koluna gelmeden, kolunu kapatıyor. Ne yapacak kolunu! Ali Şansalan'ın hakemlik mantığına göre 'Ya kesecek ya da kolsuz sahaya çıkacak Vişça!' İkinci yarıda Sikan gole giderken, Lima tarafından yere indirildi. Lima son adam! Pozisyon kırmızı kart! Ali Şansalan yine çok büyük bir hata daha yaptı bu pozisyonda! Ne faul verdi ne de kart! Hata yapmada tarih yazdı Şansalan! Türk hakemlerine destek verelim, moral verelim diyorum hep! Ama Ali Şansalan gibi amatörce hatalar yapan bir hakeme gel de destek ver!
Adana Demirspor maçında ilk 11 oynatmadığı Sikan için Fatih Tekke'yi eleştirmiştim. İşte size Sikan! Dün muhteşem oynadı, 2 gol, 1 asistle yıldızlaştı. Trabzonspor'da artık bir oyun kültürü oluştu! Fatih Tekke öncesinde sahada adeta yürüyen, koşmayan, savaşmayan takım, şimdilerde tahrip gücü yüksek futbol oynamaya başladı! Helal olsun Fatih Tekke'ye! Dün Zubkov'u izlerken gözlerimin pası silindi. Kuvvet, zeka, hız, kıvraklık, şut kalitesi... Zubkov'da futbola dair ne ararsanız var! Böyle transferleri yapanları tebrik etmek lazım! Trabzonspor U19 Takımı'nın, bugün UEFA Gençlik Ligi'nde (Şampiyonlar Ligi'nde) son kurbanı Barcelona olacak inşallah! Türk futbol tarihinin en büyük başarılarından biri daha gelecek! Bütün Türkiye buna inanıyor! O büyük kupa Trabzon'a gelecek! Haydi Altın Çocuklar! Destanların en büyüğünü yazın! Tarihi siz yazın!
REHA KAPSAL - ESAS HEDEF!
Trabzonspor perşembe gecesi biten kupa maçı sonrası, pazar günü hem de gündüz maçı oynarken Göztepe'nin pazartesi oynaması çok enteresan... Bu kararı veren TFF neyi düşünerek bu kararı almış bunu anlamak mümkün değil... Fatih hocanın hafta içi fazla efor sarf eden tecrübeli oyuncuları korumak açısından rotasyonlu bir kadro ile sahaya çıkması yerinde bir karardı. Yalnız onları fiziksel olarak dinlendirmek değildi amaç...
En önemlisi kısıtlı olan kadro yapısında oluşabilecek sakatlığın da önüne geçmekti. Oyuna iyi başlayan, rakibe Trabzon'da deplasmanında olduğunu hissettiren, her alanda baskı yapan, çabuk ve hareketli oynayan, top ayağında iken dikine oynayan, agresif hücum eden, doğru oyunu planı ile ilk 17 dakikada 2-0 öne geçmesini bildi Karadeniz Fırtınası...
Rakibin 5/4/1 saha dizilişine karşı; hafta içi Göztepe maçındaki oyuna benzer bir oyunu sahaya yansıtmasını bildi bordo mavililer... Top ayaklarında iken 2/3/5'e döndüler. Burada iki stoperin önünde oynayan Mendy'nin yanına zaman zaman Pedro ve Mustafa girerek yeri geldiğinde çizgilerde top aldılar. Esas sayısal çoğunluğu ve aşırı yüklenmeyi hücum 5'lisi ile gerçekleştirdi. Orta sahada iki 8 gibi oynayan Ozan ve Sikan rakip savunmanın içine yaptıkları koşularla hücumlara destek verdiler. Buna birde ileri uçtaki oyuncuların rakip savunmanın stoper ve bek koşuları eklenince Zubkov liderliğindeki hücum hattı daha konforlu hale geldi. Trabzonspor'un penaltıdan yediği 2'ci gol penaltı değil. Hakem Ali Şanslan'a da bir sözüm var; 'Bir karar veriyorsun hem de doğru karar. Bari onun arkasında dur.' O duruşu bile gösteremiyorsun ve son adam Lima'nın yaka paça indirdiği Sikan için 'kırmızı kart' vermiyorsun. Diğer yenilen iki golde bireysel hata vardı; başta Uğurcan olmak üzere...
Tabii esas konu; hücumda bu kadar etkili olan Trabzonspor, neden savunmada bu kadar dağınık ve rakibine pozisyon veriyor. Fatih hoca hep konumlanmalardan bahsediyor... Evet doğru, günümüz oyunlarında hücum ve savunma aynı anda yapılmalı ama esas konu, top kaybında, yani dinamik oyunda... Hemen tekrar bunu sağlayıp; tekrar çok çabuk doğru düzeni almak önemli... O zamanki konumlanma esas iyi olmalı. Oyunun birçok parametresi var. Top ayağında ve rakipte iken bunları baz almak gerekir. Konumlanmada bunun içinde ama sırf onunla her şey bitmiyor. Zaten diğer konular istenilen seviyede olmadığından, bu oyun dengesizliği oluşuyor. Fatih hoca gibi taktiksel konulara çok fazla kafa yoran esnek ve bilgili bir insanın, bunların üstesinden geleceği gibi (Esas Hedef) olan Türkiye Kupası'nın oynanacağı güne kadar her antrenman ve maç gelişim için olacaktır. Bu sürede olumlu işler daha iyiye giderken, oyunu da en olumlu seviyeye çekeceğinden şüphem yok.
MUSTAFA ÇULCU - ŞAŞIRMIŞLAR
Oyunun içinde kalan, verdiği vermediği fauller ve kartlar ile çağdaş hakemlikten uzak şuursuz bir performans sergiledi. 42'de Trabzon ceza alanı içine gelen yüksek ortada Cordova ile Mustafa kafaya çıktılar. Seken top hemen arkada yakın mesafede bulunan Vişça'nın olabildiğince sakınarak küçüldüğü, vücuduna kapalı olan koluna temas etti. Asla penaltı olmaz. Ancak skandal bir VAR müdahalesi geldi. Hakem pozisyonu izledi, döndü, skandala tüy dikti, penaltı verdi.
Ali Şansalan senin hiç mi iraden yok? MHK Başkanı "Yabancı VAR'ları rencide etmeyin uyun" diyormuş... 69 da Sikan'ı ceza alanına yakın bölgede Lima sarıyor sarmalıyor ve tek kol çekiyor indiriyor. Yüksekten gelen top Sikan'ın önüne iniyor ölüyor top kontrol mesafesinde yönü kaleye doğru. Bariz gol şansı engellemesi nedeniyle Lima ihraç edilmeli ama hakem çözemiyor. Hadi sağdaki savunmacıyı yakın gibi gördün oyunun içinde dedin o zaman umut vaat eden atağı önlediği için sarı ver. Onu da yapmıyor faul bile vermiyorsun! Yabancı VAR'ıyla yerli hakemiyle galiba iş çığrından çıktı. Bunlar hakikaten şaşırmışlar...