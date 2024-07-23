Beşiktaş - Bandırmaspor maçı NE ZAMAN? | Beşiktaş maçı saat kaçta ve hangi kanalda? - Hazırlık maçı

Beşiktaş - Bandırmaspor maçı NE ZAMAN? | Beşiktaş maçı saat kaçta ve hangi kanalda? - Hazırlık maçı

Beşiktaş ile Bandırmaspor, hazırlık maçında kozlarını paylaşacak. Yeni sezon hazırlıklarını sürdürüren iki ekip BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde karşılaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Beşiktaş - Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 23.07.2024- 10:39 Güncelleme Tarihi: 23.07.2024- 10:39