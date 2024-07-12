Beşiktaş - Dinamo Zagreb maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Dinamo Zagreb ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Beşiktaş - Dinamo Zagreb maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Ban Bronckhorst yönetimindeki Beşiktaş, Slovenya kampındaki Dinamo Zagreb ile hazırlık maçında kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Beşiktaş - Dinamo Zagreb maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BEŞİKTAŞ - DİNAMO ZAGREB MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Beşiktaş - Dinamo Zagreb maçı 13 Temmuz Cumartesi günü saat 18:30'da oynanacak. Müsabakanın Beşiktaş Youtube kanalında yayınlanması bekleniyor.