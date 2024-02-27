Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Konyaspor'u konuk edecek. Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak maçta Ali Şansalan düdük çalacak. Kritik maç A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak. İki takımda da hedef kazanarak yarı finale yükselmek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Beşiktaş - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Beşiktaş - Konyaspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Çeyrek final maçında Beşiktaş ile Konyaspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Beşiktaş - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BEŞİKTAŞ - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Beşiktaş - Konyaspor maçı 28 Şubat Çarşamba günü saat 20:45'te A Spor'da canlı yayınlanacak.