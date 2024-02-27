Beşiktaş - Konyaspor maçı ne zaman? Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası maçı hangi kanalda? Saat kaçta?
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Konyaspor'u konuk edecek. Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak maçta Ali Şansalan düdük çalacak. Kritik maç A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak. İki takımda da hedef kazanarak yarı finale yükselmek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Beşiktaş - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Çeyrek final maçında Beşiktaş ile Konyaspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Beşiktaş - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
BEŞİKTAŞ - KONYASPORMAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Beşiktaş - Konyaspor maçı 28 Şubat Çarşamba günü saat 20:45'te A Spor'da canlı yayınlanacak.