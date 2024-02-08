Beşiktaş'ın forma göğüs sponsorluğu için Arçelik ile anlaştı!

Beşiktaş'ın yeni forma göğüs sponsoru KAP'a bildirildi. Yapılan açıklamaya göre siyah-beyazlıların gelecek sezondan itibaren 3 yıl boyunca forma göğüs sponsorluğunu Arçelik üstlendi. | Beşiktaş haberleri

Beşiktaş'ın yeni forma göğüs sponsoru KAP'a bildirildi. Yapılan açıklamaya göre siyah-beyazlıların gelecek sezondan itibaren 3 yıl boyunca forma göğüs sponsorluğunu Arçelik üstlendi.

KAP'a yapılan açıklamada, "Şirketimiz ile Arçelik Pazarlama A.Ş. arasında, Profesyonel Futbol A Takımı Forma Sponsorluğu ve sözleşme kapsamındaki diğer reklam haklarının kullanılması karşılığında 2024-2025, 2025-2026 ve 2026-2027 sezonları için toplam 193.593.506 TL + KDV değerinde anlaşma sağlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.