Beşiktaş - Neftçi Bakü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Konferans Ligi

UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turunda ülkemizi temsil edecek olan Beşiktaş ve Neftçi Bakü kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Beşiktaş - Neftçi Bakü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Beşiktaş - Neftçi Bakü maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Yeni sezonda 3 kulvarda yarışacak olan Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turunda Neftçi Bakü ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak edilyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Beşiktaş - Neftçi Bakü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BEŞİKTAŞ - NEFTÇİ BAKÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Beşiktaş - Neftçi Bakü maçı 10 Temmuz Perşembe günü saat 21.00'de oyanancak. Müsabakanın S Sport Plus'tan canlı yayınlanması bekleniyor.