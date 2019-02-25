MAÇ SONUCU | Beşiktaş 3-3 Fenerbahçe | MAÇ ÖZETİ

Spor Toto Süper Lig'in 23'üncü haftasında Beşiktaş sahasında Fenerbahçe ile 3-3 berabere kaldı. Siyah beyazlı ekibin gollerini 10'uncu dakikada Gökhan Gönül, 18 ve 45+2'nci dakikalarda Burak Yılmaz kaydederken Fenerbahçe'nin golleri 55'inci dakikada Zajc, 62'nci dakikada Sadık ve 67'nci dakikada Hasan Ali'den geldi.

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş, ilk yarısını 3-0 önde kapadığı maçta Fenerbahçe ile 3-3 berabere kaldı. Beşiktaş'ın gollerini Gökhan Gönül ve Burak Yılmaz (2) atarken Fenerbahçe'nin gollerini Zajc, Sadık Çiftpınar ve Hasan Ali Kaldırım kaydetti.

Beşiktaş bu beraberlik ile puanını 40'a yükselterek 3. sıradaki yerini korurken Fenerbahçe ise puanını 25'e yükselterek 14. sıraya tırmandı.

MAÇTAN NOTLAR

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasındaki derbide Fenerbahçe'yi konuk eden Beşiktaş, bu mücadeleye Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşmasına göre iki değişiklikle çıktı.

Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Şenol Güneş, sarı kart cezası nedeniyle derbi karşılaşmasında görev alamayan Adem Ljajic'in yerine hücuma dönük orta sahada Shinji Kagawa'ya görev verdi. Antalyaspor, Bursaspor ve Evkur Yeni Malatyaspor maçlarında sonradan oyuna giren Kagawa, transferinin ardından ilk kez 11'de forma şansı buldu. Japon futbolcu, ayrıca siyah-beyazlı formayla ilk derbi heyecanını da Fenerbahçe karşısında yaşadı.

Güneş, derbi maçta savunmanın solunda da değişikliğe gitti. Tecrübeli teknik adam, Evkur Yeni Malatyaspor karşısında bu bölgede oynattığı Caner Erkin'e yedekler arasında yer verdi. Fenerbahçe karşısında ilk 11'de Adriano şans buldu.

MAÇTAN DAKİKALAR

3'üncü dakikada kazanılan serbest vuruşta Kagawa ortaladı. Atiba'nın arkaya aşırttığı topta kaleci Volkan, Mirin'den önce topu yumrukladı.

10'uncu dakikada Beşiktaş öne geçti. Burak'ın düşürülmesiyle kazanılan serbest vuruşta Kagawa ortaladı. Arka direkte topla buluşan Vida'nın içeri çevirdi. Gökhan Gönül'ün şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.



14'üncü dakikada Fenerbahçe ceza sahası içerisinde oluşan karambolde Gökhan Gönül, Hasan Ali'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Bu pozisyonda oyunu devam ettiren Bülent Yıldırım, VAR'dan gelen uyarı sonrasında pozisyonu tekrar izledi ve penaltı noktasını gösterdi.



18'inci dakikada penaltı atışını kullanan Burak Yılmaz, topu ve kaleci Volkan'ı ters köşelere yolladı: 2-0.



45'inci dakikada sol kanattan gelişen Fenerbahçe atağında Hasan Ali ortaladı. Soldado'nun indirdiği topta Dirar'ın vuruşunda Mirin araya girdi ve top kornere gitti.

45+2'nci dakikada Beşiktaş farkı 3'e çıkardı. Kagawa'nın pasıyla savunma arkasına sarkan Burak Yılmaz, Fenerbahçe ceza sahasına girdikten sonra yaptığı aşırtma vuruşla topu ağlara gönderdi: 3-0.



Karşılaşmanın ilk yarısı Beşiktaş'ın 3-0'lık üstünlüğüyle geçildi.



55'inci dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye indirdi. Soldado'nun pasıyla sağ kanatta buluşan Dirar'ın yerden çevirdiği topta Zajc topu ağlara gönderdi: 3-1.



62'nci dakikada sağ kanattan kazanılan serbest vuruşta topun başına Valbeuna geçti. Valbuena'nın ortasında Sadık'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 3-2.



67'nci dakikada Fenerbahçe eşitliği yakaladı. Ceza sahası dışında topla buluşan Hasan Ali'nin uzak mesafeden sert şutunda top ağlara gitti: 3-3.



77'nci dakikada Dorukhan'ın pasıyla savunma arkasına sarkan Burak'ın şutunda kaleci Volkan ayaklarıyla topu kurtarmayı başardı.



79'uncu dakikada sağ kanattan gelişen Beşiktaş atağında Quaresma ortaladı. Arka direkteki Burak Yılmaz'ın kafa vuruşunda top yan direkten oyun alanına döndü.



87'nci dakikada sol kanattan kazanılan köşe atışında Valbuena ortaladı. Ön direkteki Eljif'in kafa vuruşunda Karius'un dokunduğu top direkten döndü.



Karşılaşmada başka gol olmadı ve Beşiktaş ile Fenerbahçe 3-3 berabere kaldı.

BAKANLAR GÜL VE KASAPOĞLU DA MAÇI İZLEDİ

Derbi maçı, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da tribünden takip etti.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu üyelerini Beşiktaşlı yöneticiler Ahmet Ürkmezgil ile Şafak Mahmutyazıcıoğlu karşıladı. Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman ile Ali Koç, mücadeleyi beraber izledi.

İLK DERBİ HEYECANI

Beşiktaş'ta Kagawa'nın yanı sıra Nicolas Isimat-Mirin, Dorukhan Toköz ve Güven Yalçın, ilk kez bir Fenerbahçe derbisinde görev aldı.

Siyah-beyazlı takımın golcü oyuncusu Burak Yılmaz da 4 bin 131 gün sonra Beşiktaş formasıyla bir derbi mücadelesine çıktı. 2007-2008 sezonunun ilk yarısında Beşiktaş kadrosunda yer alan Burak Yılmaz, takımının 3 Kasım 2007'de oynadığı ve 2-1 mağlup olduğu Fenerbahçe mücadelesinde ilk 11'de forma giymişti.

QUARESMA YEDEK

Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynanan maçta kırmızı kart gören ve cezası nedeniyle Bursaspor ile Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşmalarını kaçıran Ricardo Quaresma, derbi mücadelesine yedek başladı.

Beşiktaş'ta son maçlarda olduğu gibi derbi mücadelesinde de orta sahanın sağında Jeremain Lens görev aldı.

Gözünde yaşadığı sorun nedeniyle geçen haftaki maçta forma giyemeyen ve hafta içindeki bazı antrenmanları kaçıran Oğuzhan Özyakup da yedek soyundu.

Beşiktaş'ta ayrıca Utku Yuvakuran, Gary Medel, Mustafa Pektemek, Enzo Roco, Necip Uysal, Muhayer Oktay ve Cyle Larin, yedek kulübesindeki isimler oldu.

TARAFTARLARDAN BÜYÜK DESTEK

Soğuk havaya rağmen Beşiktaşlı taraftarlar, stadı tamamen doldurdu.

Karşılaşmayı 35 bine yakın seyirci izledi. Siyah-beyazlılar, takımlarına büyük destek verdi.

Beşiktaşlı futbolcular, Dünya Epilepsi Günü dolayısıyla sahaya "Farkında Ol Destek Ol Epilepsi İçin Bak" yazılı pankartla çıktı.

Siyah-beyazlı taraftarlar, maçta görev alamayan Adem Ljajic için tribünde pankart açtı.