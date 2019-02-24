25 Şubat 2019, Pazartesi

SPOR TOTO SÜPER LİG

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi Cüneyt Çakır

Derbinin VAR hakemi belli oldu!
SPOR TOTO SÜPER LİG
Giriş Tarihi: 25.02.2019

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında oynanacak - Fenerbahçe maçının VAR hakemi, Cüneyt Çakır olacak.

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasının kapanış maçında oynanacak - Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi, Cüneyt Çakır olacak. Derbinin AVAR hakemleri ise Tarık Ongun ile Abdülkadir Bitigen olarak açıklandı.

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