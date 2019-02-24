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Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi Cüneyt Çakır
Giriş Tarihi: 25.02.2019
Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında oynanacak Beşiktaş - Fenerbahçe maçının VAR hakemi, Cüneyt Çakır olacak.
Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasının kapanış maçında oynanacak Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi, Cüneyt Çakır olacak. Derbinin AVAR hakemleri ise Tarık Ongun ile Abdülkadir Bitigen olarak açıklandı.
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