Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında oynanacak Beşiktaş - Fenerbahçe maçının VAR hakemi, Cüneyt Çakır olacak.

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasının kapanış maçında oynanacak Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi, Cüneyt Çakır olacak. Derbinin AVAR hakemleri ise Tarık Ongun ile Abdülkadir Bitigen olarak açıklandı.