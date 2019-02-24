24 Şubat 2019, Pazar

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Spor Toto Süper Lig'de güncel puan durumu (23. hafta)

İşte Spor Toto Süper Lig 23. hafta güncel puan durumu...

Giriş Tarihi: 24.02.2019 15:59
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Spor Toto Süper Lig'de güncel puan durumu (23. hafta)

PUAN DURUMU

1- MEDİPOL BAŞAKŞEHİR | 48 Puan

  • 2
  • 18
Spor Toto Süper Lig'de güncel puan durumu (23. hafta)

2- GALATASARAY | 42 PUAN

  • 3
  • 18
Spor Toto Süper Lig'de güncel puan durumu (23. hafta)

3- BEŞİKTAŞ | 39 Puan

  • 4
  • 18
Spor Toto Süper Lig'de güncel puan durumu (23. hafta)

6- TRABZONSPOR | 36 PUAN

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  • 18
Spor Toto Süper Lig'de güncel puan durumu (23. hafta)

4- EVKUR YENİ MALATYASPOR | 34 PUAN

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