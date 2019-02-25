25 Şubat 2019, Pazartesi

A SPOR GALERİ

Hasan Ali Kaldırım'ın muhteşem golü sonrası sosyal medya yıkıldı!

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında oynanan Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde Hasan Ali Kaldırım'ın uzak mesafeden attığı ve skoru 3-3'e getiren gol sonrası sosyal medyada yorumlar patladı.

Giriş Tarihi: 25.02.2019 22:56
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Hasan Ali Kaldırım'ın muhteşem golü sonrası sosyal medya yıkıldı!
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Hasan Ali Kaldırım'ın muhteşem golü sonrası sosyal medya yıkıldı!
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Hasan Ali Kaldırım'ın muhteşem golü sonrası sosyal medya yıkıldı!
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Hasan Ali Kaldırım'ın muhteşem golü sonrası sosyal medya yıkıldı!
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Hasan Ali Kaldırım'ın muhteşem golü sonrası sosyal medya yıkıldı!
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