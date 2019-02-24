24 Şubat 2019, Pazar

SPOR TOTO SÜPER LİG

Fikret Orman ile Ali Koç maç öncesi bir araya gelecek

Orman ile Koç maç öncesi bir araya gelecek
SPOR TOTO SÜPER LİG
Giriş Tarihi: 24.02.2019

'in 23'üncü haftasında yarın saat 21:0'de Vodafone Park'ta oynanacak - derbisi öncesinde iki kulübün başkanları bir araya gelecek.

Kulübü ile Kulübü tarafından canlı yayınlanacak program saat 15:00'te başlayacak. Her iki kulüp başkanlarının dostluk mesajları vereceği program ile ilgili sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlar şu şekilde:

BEŞİKTAŞ

"Yarın Başkanımız 'ın evsahipliği ile ezeli rakibimiz ebedi dostumuz Fenerbahçe Kulübü'nün Başkanı 'u @VodafonePark 'ta ağırlıyoruz. Saat 15.00'te gerçekleşecek program canlı olarak @tvbjk ve @fbtv ortak yayınında olacak. #EzeliRakipEbediDost #BJKvFB @Fenerbahce"

FENERBAHÇE

"Başkanımız Ali Koç ve Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, derbi öncesi #EzeliRakipEbediDost anlayışıyla @Besiktas'ın ev sahipliğinde bir araya geliyor. Program, yarın 15.00'te canlı olarak @fbtv ve @tvbjk ortak yayınında. #BJKvFB"



Kaynak: DHA
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