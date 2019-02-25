Tolgay Arslan'dan dürüm açıklaması
Fenerbaçe'nin devre arasında Beşiktaş'tan transfer ettiği Tolgay Arslan maç sonrası önemli açıklamalarda bulundu.
Süper Lig'in devre arasında Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye transfer olan Tolgay Arslan ilk kez eski takımına karşı forma giydi. Müsabaka öncesinde ısınma çalışmalarında Fenerbahçeli tribünleri selamlayan Arslan'a Beşiktaş tribünleri tepki gösterdi.
Karşılaşma 3-3 biterken olay adam Tolgay Arslan, maçın ardından açıklamalarda bulundu ve Beşiktaş taraftarına mesaj gönderdi.
Tolgay'ın açıklamaları şu şekilde:
"Puan tablosuna bakarak olmaz. Bugün bunu bir daha gördük. İlk yarı çok kötü oynadık. Devre bitince taraftara baktım ve bunu çevireceğimizi gördüm. İkinci yarıda kendimize geldik. Tüm takıma teşekkür ediyorum."
"Benim için çok zor bir maç oldu. O maçta ne dürüm yedim ne başka bir şey yedim. Bazı Beşiktaşlıların işine yaradı bu. Konuyu burada kapatıyorum. Bu dönüşten sonra başka şeyler de yapabilirdim. Orada ne dürüm vardı ne başka bir şey vardı."
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