26 Şubat 2019, Salı

A SPOR GALERİ

Burak Yılmaz derbiye damga vurdu sosyal medya çıldırdı!

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında oynanan Beşiktaş - Fenerbahçe derbisine Burak Yılmaz golleri ile damga vurdu, sosyal medya kullanıcıları çıldırdı. İşte o yorumlar...

Giriş Tarihi: 25.02.2019 23:18
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Burak Yılmaz derbiye damga vurdu sosyal medya çıldırdı!
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Burak Yılmaz derbiye damga vurdu sosyal medya çıldırdı!
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Burak Yılmaz derbiye damga vurdu sosyal medya çıldırdı!
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Burak Yılmaz derbiye damga vurdu sosyal medya çıldırdı!
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Burak Yılmaz derbiye damga vurdu sosyal medya çıldırdı!
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