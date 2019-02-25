25 Şubat 2019, Pazartesi

A SPOR GALERİ

Gökhan Gönül golü attı sosyal medya yerinden oynadı!

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşmaya Gökhan Gönül'ün attığı gol sonrasında sevinmemesi damga vurdu. İşte sosyal medya kullanıcılarının Gökhan Gönül'e yorumu...

Giriş Tarihi: 25.02.2019 21:59 Güncelleme Tarihi: 25.02.2019 22:51
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Gökhan Gönül golü attı sosyal medya yerinden oynadı!
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Gökhan Gönül golü attı sosyal medya yerinden oynadı!
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Gökhan Gönül golü attı sosyal medya yerinden oynadı!
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Gökhan Gönül golü attı sosyal medya yerinden oynadı!
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Gökhan Gönül golü attı sosyal medya yerinden oynadı!
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