Ahmet Kandemir: "Ligde kalma mücadelemiz çok zorlu bir süreçti"

Karşıyaka Başantrenörü Ahmet Kandemir, yeşil-kırmızılıların ligde kalma serüveniyle ilgili açıklamalarda bulunarak, "Oldukça zorlu bir süreçti. Dört galibiyetin yeterli olacağını hesaplarken işler beklemediğimiz bir noktaya geldi ve beş galibiyetin bile yetmeyeceği bir durum ortaya çıktı. Ancak kalan maçlarda maksimum performansımızı sergileyip ligde kalmak için çalıştık" dedi.