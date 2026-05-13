Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasında ertelenen dev derbi için nefesler tutuldu. Fenerbahçe Beko, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda Beşiktaş GAİN'i ağırlayacak. Ligin zirvesinde yaşanan çekişmeli mücadelede her iki takım da normal sezonu lider tamamlama hedefiyle sahaya çıkacak. Sarı-lacivertliler evinde galibiyetle çıkışını sürdürmeyi hedeflerken, siyah-beyazlılar deplasmanda sürpriz peşinde. Basketbol tutkunlarının merakla beklediği karşılaşma, sezonun gidişatını belirleyecek kritik maçlardan biri olacak. Peki Fenerbahçe Beko-Beşiktaş GAİN maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte derbi öncesi tüm detaylar ve maç yayın bilgileri.

Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonun en kritik virajına girildi. Fenerbahçe Beko, ligde iki maç eksiği bulunmasına rağmen 28 maçta aldığı 24 galibiyetle 2. sırada yer alırken; sezonun son maçına çıkacak olan Beşiktaş GAİN ise 29 maçta 24 galibiyetle liderlik koltuğunda oturuyor. Ligin ilk yarısında oynanan müsabakayı 101-87 kazanan sarı-lacivertliler, bu kez taraftarı önünde kazanarak liderlik yolunda büyük bir avantaj elde etmek istiyor. Siyah-beyazlılar ise zorlu deplasmandan zaferle dönerek normal sezonu zirvede noktalamayı hedefliyor. İşte Beşiktaş Gain-Fenerbahçe Beko maçının detayları!

FENERBAHÇE BEKO-BEŞİKTAŞ GAİN MAÇI NE ZAMAN?

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ndeki bu dev derbi, 13 Mayıs Çarşamba günü oynanacak.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nun ev sahipliği yapacağı mücadelenin başlama saati 19.00 olarak belirlendi.

FENERBAHÇE BEKO-BEŞİKTAŞ GAİN MAÇI HANGİ KANALDA?

Basketbolseverlerin heyecanla beklediği bu karşılaşma, beIN Sports 5 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Derbide Özlem Yalman, Ali Şakacı ve Alper Özgök hakem üçlüsü görev yapacak. Ligde iki maç eksiğiyle ikinci sırada bunan sarı-lacivertliler, 28 karşılaşmada 24 galibiyet, 4 mağlubiyet yaşadı. Derbiyle normal sezonu tamamlayacak siyah-beyazlılar ise 29 karşılaşmada 24 galibiyet, 5 yenilgiyle ilk sırada yer alıyor. Fenerbahçe Beko, ligin ilk yarısında oynanan derbide Beşiktaş'ı deplasmanda 101-87 mağlup etti.