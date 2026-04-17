Panathinaikos-Anadolu Efes maçı izle: Saat kaçta ve hangi kanalda?

EuroLeague'de sezonun son maçında Anadolu Efes, Yunanistan deplasmanında Panathinaikos AKTOR ile karşı karşıya geliyor. 38. hafta mücadelesinde lacivert-beyazlılar, Avrupa kupalarındaki 913. maçına çıkarken prestij galibiyeti hedefliyor. Panathinaikos için doğrudan play-off bileti adına kritik öneme sahip bu karşılaşma, Atina'daki Telekom Center'da oynanacak. Normal sezonun son haftasında iki takım arasındaki bu dev kapışma, basketbol severlerin merakla beklediği maçlardan biri olacak. Peki Panathinaikos-Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte maç öncesi tüm detaylar ve takımların son durumu.

Anadolu Efes, Avrupa basketbolunun en köklü rekabetlerinden birine sahne olan Panathinaikos deplasmanıyla EuroLeague sezonuna nokta koyuyor. Bu kritik müsabaka, aynı zamanda Anadolu Efes'in Avrupa kupaları tarihindeki 913. randevusu olarak kayıtlara geçecek. Ligde geride kalan 37 maçta 12 galibiyet alan ve 19. sırada bulunan temsilcimiz, sezonun ilk yarısında İstanbul'da 95-81 mağlup olduğu rakibi karşısında bu kez kazanarak sezonu moralli kapatmak istiyor. Ev sahibi Panathinaikos AKTOR ise Ergin Ataman yönetiminde, galip gelip diğer sonuçlara göre ilk 6 sıraya tırmanarak doğrudan play-off bileti almanın hesaplarını yapıyor. İşte Panathinaikos-Anadolu Efes maçının detayları!

PANATHINAIKOS-ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

EuroLeague'de normal sezonun son maçı olan bu dev randevu, 17 Nisan 2026 Cuma günü oynanacak. Atina'daki Telekom Center'ın ev sahipliği yapacağı karşılaşmanın hava atışı Türkiye saati ile 21.15'te yapılacak.

PANATHINAIKOS-ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA?

Temsilcimizin sezon finali niteliğindeki bu maçı, S Sport ve S Sport Plus üzerinden naklen yayınlanacak. Maç öncesi değerlendirmeler ve iki takımın rekabetine dair tüm detaylar canlı yayında ekranlara gelecek.

AVRUPA KUPALARINDA 913. RANDEVU

Anadolu Efes, Panathinaikos AKTOR mücadelesiyle Avrupa kupalarında 913. kez sahne alacak. Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa'daki 912 karşılaşmada 506 galibiyet, 406 yenilgi yaşadı. 2001-2002 sezonundan itibaren katıldığı Avrupa Ligi'nde ise Anadolu Efes, 665. maçını yapacak. Geride kalan 664 müsabakanın 349'unu kazanan lacivert-beyazlılar, 315'inde sahadan yenilgiyle ayrıldı.