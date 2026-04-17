Turnuvaya katılan 16 takım, FIBA kadınlar dünya sıralamasına göre dört torbaya ayrıldı.
Türkiye, kura çekimine Çekya, Mali ve Macaristan ile dördüncü torbadan katılacak.
Torbaların tamamı şu şekilde oluştu:
1. Torba: Almanya, ABD, Fransa, Avustralya
2. Torba: Çin, Belçika, İspanya, Nijerya
3. Torba: Japonya, Porto Riko, İtalya, Güney Kore
4. Torba: Türkiye, Çekya, Mali, Macaristan
Kura çekimi, 21 Nisan Salı günü TSİ 19.00'da Almanya'nın başkenti Berlin'deki Kraftwerk Berlin'de gerçekleştirilecek.
FIBA Kadınlar Basketbol Dünya Kupası, 4-13 Eylül tarihlerinde Berlin'de düzenlenecek.
Kura çekiminin ardından ayrıca Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu'nun da onurlandırılacağı 2026 yılı FIBA Şöhretler Müzesi töreni gerçekleştirilecek.