EuroLeague'in 37. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe Beko, konuk ettiği Real Madrid'e 74-69'luk skorla mağlup oldu.

Üst üste 5. yenilgisini alan sarı-lacivertliler toplamda da 14. kez kaybetti. 23. kez kazanan Real Madrid ise puan tablosunda Fenerbahçe'yi yakaladı.

ÇEYREK SKORLARI

İLK ÇEYREK: Fenerbahçe Beko 21-19 Real Madrid

2. ÇEYREK: Fenerbahçe Beko 34-40 Real Madrid

3. ÇEYREK: Fenerbahçe Beko 58-54 Real Madrid

Karşılıklı sayılarla başlayan ve dengeli bir skorla devam eden ilk periyodun son 25 saniyesine 19-19 beraberlikle girilirken Bonzie Colson'un girmeyen son saniye üçlüğünde potadan seken topu tipleyen Nicola Melli takımını 21-19 öne geçirdi ve ilk çeyrek skorunu ilan etti. 2'nci periyoda Silva'nın pota altı sayısıyla başlayan Fenerbahçe Beko çeyreğin ilk 2 dakikasında 8 sayı üreterek rakibini mola almaya zorladı. Bu dakikadan sonra savunma direncini kaybeden Fenerbahçe Beko, ilk yarının bitimine 5.57 kala farkın 1 sayıya kadar inmesine engel olamadı:29-28. Ardından konuk ekip Tavares'in basketiyle skor üstünlüğünü ele geçirdi: 29-30. Fenerbahçe Beko son 1 dakikasına 40-34 geride girdiği ilk yarıdan bu skorla geride ayrıldı.

2'nci yarıya Melli'nin 3 sayılık basketiyle başlayan Fenerbahçe Beko uzun süre rakibini yakalamaya çalıştığı çeyreğin bitimine 2.51 kala Boston'un basketiyle skora dengeyi getirmeyi başardı: 51-51. Sarı-lacivertli takım çeyrek bitimine 2.08 kala Melli'nin 3 sayılık basketiyle öne geçti: 54-51. Skoru koruyan Fenerbahçe Beko son periyoda 58-54 önde girdi.

Son periyotta skoru dengelemeye çalışan konuk ekip maçın bitimine 5.56 kala Lyles'ın bulduğu basketle beraberliği yakaladı: 60-60. Son dakikaları büyük çekişmeyle geçen maçın son 1 dakikasına 72-66 geride giren Fenerbahçe Beko maçtan 69-74 mağlup ayrıldı.

FENERBAHÇE BEKO: Metecan Birsen, Baldwin 10, Melli 15, Tucker 11, Boston Jr. 21, Tarık Biberovic 1, Jantunen 5, Hall 3, Silva 2, Colson, Birch 1

REAL MADRİD: Lyles 12, Abalde 3, Campazzo 15, Okeke 6, Hezonja 9, Maledon 7, Deck 5, Garuba 2, Tavares 12, Llull 1, Feliz 2

BAŞKAN SARAN MAÇI NBA AVRUPA HEYETİYLE BİRLİKTE İZLEDİ

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran maçı NBA Avrupa Direktörü George Aivazoglou ve beraberindeki heyetle birlikte salonda takip etti.

