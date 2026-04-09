Fenerbahçe'de Milan Skriniar krizi! Antrenman fotoğraflarında...
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Zecorner Kayserispor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de yaşanan gelişme dikkat çekti. Sarı-lacivertlilerde kaptan Milan Skriniar'ın antrenman fotoğraflarında yer almaması taraftarı endişelendirdi.
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Zecorner Kayserispor'a konuk olacak Fenerbahçe'de hazırlıklar hız kesmeden devam ediyor.
Zirve takibinde her maçın kritik önem taşıdığı sarı-lacivertlilerde servis edilen antrenman görüntülerinden Milan Skriniar'ın yer almaması dikkat çekti.
Kadıköy'de oynanan Nottingham Forest maçında yaşadığı sakatlığın ardından oyuna devam edemeyen tecrübeli stoperin sağ kasığında kısmi yırtık tespit edilmişti.
Beşiktaş derbisi ile birlikte sahalara dönen Skriniar, performansı ile sarı-lacivertlilerde kilit isimlerden biri olmuştu.
90 dakikada 4 tehlike engelleyen ve 3 defa pas arası yapan Slovak oyuncu, attığı 64 pasın 59'unda isabet sağlamış ve %92'lik bir oran yakalamıştı.
Öte yandan derbide sol kanada uzun top attığı bir pozisyonun ardından orta yuvarlakta kısa süreli bir acı çektiği gözlemlenen ve bacağını tutan Skriniar'ın sakatlığının tekrar nüksetmiş olma ihtimali taraftarları endişelendirdi.
Sakatlığı nedeniyle 5'i Trendyol Süper Lig olmak üzere 7 müsabaka kaçıran 31 yaşındaki futbolcu, Slovakya Milli Takımı'na çağrılmış fakat 26 Mart'ta Kosova ile oynanan kritik mücadelede kadroya alınmamıştı.
Ardından bunun sebebinin Skriniar'ın %100 iyileşmeden oynaması durumunda sakatlığının tekrarlama ve kötüleşme ihtimalinin bulunması olduğu aktarılmıştı.