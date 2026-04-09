Fenerbahçe, Marco Asensio'nun sol diz ön çapraz bağında gerilme ve ödem tespit edildiğini açıkladı.
Sarı lacivertlilerden yapılan duyuruda, "Futbol A Takımımızın oyuncusu Marco Asensio'nun, gerçekleştirilen tetkikleri sonucunda, sol diz ön çapraz bağında gerilme ve ödem tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.
