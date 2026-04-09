Felipe Melo'dan flaş Fenerbahçe sözleri!

Galatasaray'ın eski futbolcusu Felipe Melo çarpıcı açıklamalarda bulundu. İstanbul'a gelen Brezilyalı eski futbolcu, Fenerbahçe ile ilgili flaş ifadeler kullandı.

"Galatasaray-Fenerbahçe derbileri sadece Türkiye'de değil, dünyada da seyredilen büyük bir derbi. Normal bir derbi değil. Ben futbolcuyken nasıl motive oluyorsam, şimdi de Galatasaray-Fenerbahçe derbilerini de aynı motivasyonla izliyorum. Yakındaki derbiyi de heyecanla bekliyorum.

"Kadıköy'deki şampiyonluk her sene kutlanmalı. Çok anlamlıydı çünkü. Tersinden düşünelim. Eğer Fenerbahçe bizim sahamızda şampiyonluk kazansaydı, muhtemelen bütün sene kutlama yaparlardı. Belki de hala kutlamaya devam ediyor olurlardı"