ÇİMSA ÇBK Mersin, Kadınlar EuroCup final etabı ikinci karşılaşmasında sahasında Athinaikos'a 77-75 mağlup olmasına rağmen ilk maçı 5 sayılık farkla kazandığı için şampiyon oldu.

Servet Tazegül Spor Salonunda oynanan final serisinin rövanş karşılaşmasında Mersin temsilcisi, başa baş geçen mücadelede sahadan 77-75 mağlup ayrıldı. Ancak ilk karşılaşmada elde ettiği fark sayesinde toplam skorda üstünlüğü elinde bulunduran ÇBK Mersin, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda şampiyonluğa ulaştı.



Karşılaşmanın ilk periyodundan itibaren iki takım da hücumda etkili bir performans sergilerken, mücadele son anlara kadar büyük çekişmeye sahne oldu. Son bölümde üstünlüğü ele geçiren Yunanistan temsilcisinin çabası kupayı kazanmasına yetmedi.



Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nı kazanan ÇİMSA ÇBK Mersin'i yayımladığı mesajla tebrik etti.



BAKAN BAK, TEBRİK MESAJINDA ŞU İFADELERE YER VERDİ:



"Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupasını kazanarak şampiyon olan ÇİMSA ÇBK Mersin'i yürekten kutluyorum. Temsilcimiz, kadın basketbolunda Avrupa'nın iki numaralı organizasyonunda şampiyon olarak ülkemizi gururlandırdı. Mersin ekibinin elde ettiği büyük başarıda emeği olanlara teşekkür ediyorum. ÇİMSA ÇBK Mersin'in başarılarının devamını diliyorum."