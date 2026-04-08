EuroLeague'in 36. haftasında Anadolu Efes, Sırbistan'ın güçlü ekibi Partizan'ı sahasında ağırlıyor. Avrupa kupalarındaki 911. maçına çıkan lacivert-beyazlılar, taraftarının desteğiyle galibiyet peşinde. 35 maçta 10 galibiyet alan Efes, play-off yarışında 15 galibiyetle ilerleyen Partizan'a karşı zorlu bir sınav veriyor. Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan kritik maçta her iki takım da Avrupa'nın en üst düzeyinde mücadele ediyor. Anadolu Efes-Partizan maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

Anadolu Efes, Avrupa arenasındaki görkemli tarihine bir halka daha ekleyerek Partizan karşısında 911. maçına çıktı. EuroLeague'in 36. haftasındaki mücadelede, temsilcimiz prestij ve moral tazelemek için parkede. Ligde geride kalan haftalarda 10 galibiyet ve 25 yenilgi alarak 19. sırada yer alan Anadolu Efes, Joan Penarroya yönetimindeki 14. sıradaki Partizan'ı devirmeyi amaçlıyor. 2001-2002 sezonundan bu yana Avrupa Ligi formatında 663. kez sahne alan Efes, köklü rakibi karşısında Avrupa arenasındaki 505. zaferini kovalıyor. Anadolu Efes-Partizan maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

ANADOLU EFES-PARTİZAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

EuroLeague'deki bu kritik randevu, 8 Nisan 2026 Çarşamba günü oynanıyor. İstanbul'daki Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nin ev sahipliği yaptığı karşılaşmanın hava atışı saat 20.30'da gerçekleştirildi.

ANADOLU EFES-PARTİZAN MAÇI HANGİ KANALDA?

Temsilcimizin bu önemli Avrupa sınavı, S Sport ve S Sport Plus üzerinden canlı olarak yayınlanıyor. Maç öncesi teknik analizler ve takımların son durumları tüm detaylarıyla ekranlara geliyor.

AVRUPA KUPALARINDAKİ 911. MAÇ

Anadolu Efes, Partizan maçıyla Avrupa kupalarında 911. kez sahne alacak. Lacivert-beyazlılar, Avrupa'da çıktığı 910 karşılaşmada 504 galibiyet, 406 yenilgi yaşadı. 2001-2002 sezonundan itibaren katıldığı Avrupa Ligi'nde ise Anadolu Efes, 663. maçını yapacak. 661 müsabakanın 347'sini kazanan lacivert-beyazlılar, 315'inde ise sahadan yenilgiyle ayrıldı.