Alperen Şengün’den maç kazandıran basket!

Alperen Şengün’ün bitime 11 saniye kala bulduğu basketle Houston Rockets, Golden State Warriors’ı 117-116 mağlup ederek kritik bir galibiyet aldı.

NBA'de heyecan dolu karşılaşmada Houston Rockets, son anları nefes kesen mücadelede Golden State Warriors'ı 117-116 mağlup etti. Kritik galibiyet, Houston'ın konferans üçüncülüğü iddiasını sürdürmesini sağladı.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Houston, farkı bir ara 15 sayıya kadar çıkarsa da, 65 gün sonra sahalara dönen Stephen Curry'nin etkili performansına engel olamadı. Warriors'ın geri dönüşüyle birlikte maçın son bölümü büyük çekişmeye sahne oldu.

Son dakikaya girilirken Alperen Şengün basket faul ile takımını 4 sayı öne taşıdı. Ancak Curry'nin 57 saniye kala bulduğu basket farkı bire indirirken, bitime 19 saniye kala Gary Payton II Warriors'ı 116-115 öne geçirdi.

Houston'ın molasının ardından sahneye çıkan Kevin Durant, yaptığı asistle Alperen Şengün'ü pota altında buluşturdu. Milli oyuncu, bitime 11 saniye kala kaydettiği basketle takımını yeniden öne geçirdi: 117-116.

Warriors son hücumda topu Curry'ye emanet etti. Ancak yıldız oyuncunun tepe üçlüğü çemberden dönünce Houston sahadan galibiyetle ayrıldı.

Maçın yıldızı olan Alperen Şengün, 24 sayı, 6 ribaund, 7 asist ve 2 blokluk performansıyla galibiyette başrol oynadı. Houston'da Kevin Durant 31 sayı, 8 ribaund, 7 asistle öne çıkarken; Jabari Smith 23 sayı ve 9 ribaund, Amen Thompson 18 sayı, Reed Sheppard ise 11 sayıyla katkı verdi.

Warriors cephesinde ise Stephen Curry 26 dakikada 20 sayı ve 5 asist üretirken, Brandin Podziemski 18 sayıyla mücadele etti.

Bu sonuçla Houston Rockets, Batı Konferansı'ndaki üst sıralar için iddiasını güçlendirirken, Warriors ise play-in hattındaki mücadelesini sürdürdü.

