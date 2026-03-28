Galatasaray MCT Technic Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 24'üncü haftasında Safiport Erokspor'a konuk olduğu maçtan 86-85 galip ayrıldı.

Bu sonuçla her iki takım da Süper Lig'de 14 galibiyet 10 mağlubiyet sayısına ulaştı.

SAFİPORT EROKSPOR: Egehan Arna 10, Simmons, Cornelie 23, Love 7, Pangos 6, Crawford 28, Galloway 5, Thurman 5, Ahmet Düverioğlu, Metehan Akyel 1, Erten Gazi

GALATASARAY MCT TECHNİC: Palmer Jr 12., Gillespie 9, Meeks 4, Can Korkmaz, Petrucelli, Muhsin Yaşar 11, McCollum 15, Robinson 18, Buğrahan Tuncer 4, Tibet Görener 2, Ellis, Rıdvan Öncel 11

1'İNCİ PERİYOT: 22-17

DEVRE: 37-42

3'ÜNCÜ PERİYOT: 60-62