Kyle Guy: G-League, EuroLeague’in üstünde

Eski EuroLeague oyuncusu Kyle Guy, G-League’in yetenek seviyesinde NBA’in ardından geldiğini söyledi. Bu açıklama basketbol dünyasında tartışma başlatırken, Monaco’dan Jaron Blossomgame’den alaycı bir tepki geldi. İşte detaylar...

Amerikalı basketbolcu Kyle Guy, yaptığı açıklamayla basketbol dünyasında tartışma yarattı. 28 yaşındaki oyuncu, yetenek seviyesi açısından NBA G League'in, NBA'in ardından dünyanın en iyi ikinci ligi olduğunu savundu.

Yeni yayınlanan "NBA G League Chronicles" belgeselinde konuşan Guy, daha önce EuroLeague deneyimi yaşadığını hatırlatarak dikkat çeken ifadeler kullandı. "Yetenek anlamında G-League'in dünyadaki en iyi ikinci lig olduğunu düşünüyorum. EuroLeague'de de oynadım ve orası gerçekten inanılmaz bir lig" diyen Guy'ın sözleri kısa sürede gündem oldu.

2023-24 sezonunun ilk yarısında Panathinaikos formasıyla EuroLeague'de 8 maça çıkan Guy'ın bu açıklaması, Avrupa basketbol çevrelerinde daha da fazla yankı uyandırdı.

Geçtiğimiz sezon basketbola bir yıl ara veren tecrübeli oyuncu, bu yıl Noblesville Boom ile G-League'e geri döndü. 20 maçta 21.1 sayı, 4.7 ribaund ve 7.5 asist ortalamaları yakalayan Guy, performansıyla da dikkat çekiyor.

Öte yandan Monaco Basket oyuncusu Jaron Blossomgame, sosyal medya platformu X üzerinden Guy'ın sözlerine tepki gösterdi. Blossomgame, söz konusu açıklamayı alıntılayarak "HAHAHAHAHA" yorumunu yaptı.