Kyle Guy: G-League, EuroLeague’in üstünde

Amerikalı basketbolcu Kyle Guy, yaptığı açıklamayla basketbol dünyasında tartışma yarattı. 28 yaşındaki oyuncu, yetenek seviyesi açısından NBA G League'in, NBA'in ardından dünyanın en iyi ikinci ligi olduğunu savundu.
Yeni yayınlanan "NBA G League Chronicles" belgeselinde konuşan Guy, daha önce EuroLeague deneyimi yaşadığını hatırlatarak dikkat çeken ifadeler kullandı. "Yetenek anlamında G-League'in dünyadaki en iyi ikinci lig olduğunu düşünüyorum. EuroLeague'de de oynadım ve orası gerçekten inanılmaz bir lig" diyen Guy'ın sözleri kısa sürede gündem oldu.
2023-24 sezonunun ilk yarısında Panathinaikos formasıyla EuroLeague'de 8 maça çıkan Guy'ın bu açıklaması, Avrupa basketbol çevrelerinde daha da fazla yankı uyandırdı.
Geçtiğimiz sezon basketbola bir yıl ara veren tecrübeli oyuncu, bu yıl Noblesville Boom ile G-League'e geri döndü. 20 maçta 21.1 sayı, 4.7 ribaund ve 7.5 asist ortalamaları yakalayan Guy, performansıyla da dikkat çekiyor.
Öte yandan Monaco Basket oyuncusu Jaron Blossomgame, sosyal medya platformu X üzerinden Guy'ın sözlerine tepki gösterdi. Blossomgame, söz konusu açıklamayı alıntılayarak "HAHAHAHAHA" yorumunu yaptı.
HAHAHAHAHAHAHHAHAHAHAH https://t.co/Dokv30jSAp— Jaron Blossomgame (@JaronBgame) March 26, 2026