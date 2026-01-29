Golden State Warriors deplasmanda Utah Jazz'ı 140-124 mağlup ederken Warriors'ta Curry, 27 sayı kaydetti.
Jazz karşısında bulduğu sayılarla Curry, Paul Pierce'ı geçerek NBA tarihinde normal sezonda en çok sayı atan 19. isim oldu.
NBA'de 4 şampiyonluğu bulunan 37 yaşındaki Curry, 26 bin 424 sayı ile Paul Pierce'ı (26 bin 397) geride bırakarak listede 19. sıraya çıktı.
İLK 20'DEKİ NBA KARİYERİ DEVAM EDEN 5 OYUNCU, 36-41 YAŞ ARASINDA
NBA normal sezonlarında en fazla sayı atan ilk 20 arasında kariyeri devam eden, 36-41 yaş aralığında 5 isim bulunuyor.
İlk 20'ye giren 37 yaşındaki Curry'nin yanı sıra NBA tarihinde normal sezonda en fazla sayı atan 41 yaşındaki LeBron James ile 37 yaşındaki Kevin Durant, 36 yaşındaki James Harden ve 37 yaşındaki oyuncusu Russell Westbrook'un NBA kariyeri devam ediyor.
ZİRVEDEKİ İSİM, NBA'DE 40 BİNLER KULÜBÜNÜN İLK VE TEK ÜYESİ LEBRON JAMES
NBA tarihinde normal sezonda en fazla sayı atan 41 yaşındaki LeBron James'in NBA kariyeri devam ediyor.
Los Angeles Lakers forması giyen LeBron James, 42 bin 821 sayı ile listede ilk sırada yer alıyor.
NBA tarihinin normal sezonlardaki en skorer ismi LeBron James, rekorları altüst ettiği kariyerinde 2 sezon önce 40 bin sayı barajını aştı.
NBA normal sezonlarında en fazla sayı üreten ilk 20 isim şöyle:
|Oyuncu
|Sayı
|Yıl
|1
|LeBron James
|42 bin 821
|2003-hala oynuyor
|2
|Kerim Abdülcabbar
|38 bin 387
|1969-1989
|3
|Karl Malone
|36 bin 928
|1985-2004
|4
|Kobe Bryant
|33 bin 643
|1996-2016
|5
|Michael Jordan
|32 bin 292
|1984-2003
|6
|31 bin 705
|2007-hala oynuyor
|7
|Dirk Nowitzki
|31 bin 560
|1998-2019
|8
|Wilt Chamberlain
|31 bin 419
|1959-1973
|9
|James Harden
|28 bin 780
|10
|Shaquille O'Neal
|28 bin 596
|1992-2011
|11
|Carmelo Anthony
|28 bin 289
|2003-2022
|12
|Moses Malone
|27 bin 409
|1974-1995
|13
|Elvin Hayes
|27 bin 313
|1968-1984
|14
|Hakeem Olajuwon
|26 bin 946
|1984-2002
|15
|26 bin 944
|2008-hala oynuyor
|16
|Oscar Robertson
|26 bin 710
|1960-1974
|17
|Dominique Wilkins
|26 bin 668
|1982-1999
|18
|Tim Duncan
|26 bin 496
|1997-2016
|19
|Stephen Curry
|26 bin 424
|2009-hala oynuyor
|20
|Paul Pierce
|26 bin 397
|1998-2017