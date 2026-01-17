NBA'de Houston Rockets, Alperen Şengün'ün double-double yaptığı mücadelede Minnesota Timberwolves'u 110-105 mağlup etti.

NBA'de milli basketbolcumuz Alperen Şengün'ün forma giydiği Houston Rockets, sahasında Minnesota Timberwolves'u ağırladı. Ev sahibi ekip karşılaşmayı 110-105'lik skorla kazanırken Alperen'in 25 sayı, 14 ribaund, 3 asistlik performansı geceye damga vurdu. Yıldız basketbolcu karşılaşmayı double-double ile tamamladı. Öte yandan Houston Rockets'ın resmi kanalları üzerinden Alperen'in basket-faul aldığı pozisyon "Alpi için artı 1" notu ile paylaşıldı.

İŞTE O PAYLAŞIM