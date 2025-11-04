Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, EuroLeague Women 2025-26 sezonu beşinci hafta maçında İspanya temsilcisi Valencia Basket’i ağırladı. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanan maçı 71-49 kazanan sarı-lacivertliler, 5’te 5 yaptı ve grup liderliğini garantiledi.

Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, EuroLeague Women 2025-26 sezonu beşinci hafta maçında İspanya temsilcisi Valencia Basket'i konuk etti. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan maçı 71-49 kazanan sarı-lacivertliler, 5'te 5 yaptı ve grup liderliğini garantiledi.

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyeleri ile Kadın Futbol Takımı da karşılaşmayı takip etti.

Julie Allemand, Sevgi Uzun, Kayla McBride, Iliana Rupert ve Emma Meesseman beşiyle maça başlayan Fenerbahçe Opet, 5 dakikayı 11-0'lık skorla geçti. Emma ile farkı çift hanelerde tutan ev sahibi ekip, çeyreği 20-9 önde geçti. İkinci çeyrekte konuk takımın geri dönüşüne izin vermeyen Fenerbahçe Opet, soyunma odasına 35-24 önde gitti.

Hücumdaki etkili oyununu savunma sertliğiyle pekiştiren ve farkı açan Fenerbahçe final periyoduna 55-37 üstün noktaladı. Dördüncü çeyrekte Kayla McBride'ın art arda iki üçlüğüyle skoru 65-41'e getiren temsicimiz, mücadeleden 22 sayı farkla 71-49 galip ayrıldı.

Bu sonuçla C Grubu'nu lider tamamlayı garantileyen Fenerbahçe Opet, gruptaki altıncı ve son maçında 26 Kasım Çarşamba günü Olympiacos'a konuk olacak.