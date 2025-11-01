Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'n 5. haftasında Fenerbahçe, Dardanel Çanakkale Belediyespor'u 103-81'lik skorla yendi. Sarı-lacivertlilerde Sevgi Uzun da kulüp adına önemli bir başarıya imza attı. 27 yaşındaki basketbolcu, Çanakkale ekibine karşı 23 dakika parkede kalırken 5 sayı üretti.
Sevgi, bugünkü mücadelede Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde toplam 1000. sayısına ulaştı.
Salon: Çanakkale Sporcu Gelişim Merkezi
Hakemler: Hüseyin Çamcı, Burak Durmuş, Burak Aktaş
Dardanel Çanakkale Belediyespor: Peddy 6, Meryem Gültekin 12, Saliha Mandıracı 3, Başak Altunbey 9, Wallace 18, Powers 26, Elif Emirtekin , Simge Tokmak 7
Fenerbahçe Opet: Sevgi Uzun 5, Olcay Çakır Turgut 5, Allen 8, Alperi Onar 14, Meesseman 26, Tilbe Şenyürek 15, McBride 16, Allemand 6, Billings 8
1. Periyot: 15-36
Devre: 40-61
3. Periyot: 66-84