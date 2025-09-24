Geçen sezon Avrupa Ligi, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ve Erkekler Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Fenerbahçe Beko, 38. Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda da zafere uzandı.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan müsabakada Beşiktaş GAİN'i 85-83 mağlup eden sarı-lacivertliler, organizasyonda 8. kez kupayı kazandı.

Fenerbahçe Beko'da oyuncuların ve teknik ekibin madalyalarını Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ve yönetim kurulu üyeleri verirken, kupayı ise Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, takım kaptanı Melih Mahmutoğlu'na takdim etti.

Fenerbahçe'de başkan seçilen Sadettin Saran kupa seremonisine sarı-lacivertli kulübün eski yöneticisi ve eski basketbol şube sorumlusu Sertaç Komsuoğlu'yla birlikte çıktı.

Melih Mahmutoğlu'nun kupayı kaldırmasının ardından Saran, Mahmutoğlu'na kupayı Komsuoğlu'na vermesini iletti. Komsuoğlu da takım ve teknik ekiple birlikte kupa coşkusunu yaşadı.

EN DEĞERLİ OYUNCU HALL

Müsabakanın en değerli oyuncusu Fenerbahçe Beko'dan Devon Hall oldu.

Karşılaşmayı 23 sayı, 4 ribaunt ve 3 asistle tamamlayan ABD'li oyuncu, maçın en değerli oyuncusu seçildi.

Tecrübeli basketbolcuya ödülünü Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Yılmaz Argüden takdim etti.

Beşiktaş Kaptanı Yiğit Arslan, ikincilik şiltini Türkiye Basketbol Federasyonu Başkan Vekili Harun Erdenay'ın elinden aldı.