28 Ocak 2020, Salı

BASKETBOL

NBA'de Los Angeles derbisi ertelendi

Los Angeles derbisi ertelendi
BASKETBOL
Giriş Tarihi: 28.01.2020

Amerikan () yönetimi, Lakers ile Los Angeles Clippers arasında yarın oynanması planlanan maçı erteledi. Kararın 'a saygı nedeniyle alındığı kaydedildi.

'in internet sitesinde yer alan açıklamada, erteleme kararının, trajik bir helikopter kazasında hayatını kaybeden ve 13 yaşındaki kızı Gianna'nın da aralarında yer aldığı 9 kişinin anısına saygı nedeniyle alındığı kaydedildi.

İki takımı arasındaki maçın oynanacağı tarih daha sonra açıklanacak.

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