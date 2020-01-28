28 Ocak 2020, Salı
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NBA'de Los Angeles derbisi ertelendi
Giriş Tarihi: 28.01.2020
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) yönetimi, Los Angeles Lakers ile Los Angeles Clippers arasında yarın oynanması planlanan maçı erteledi. Kararın Kobe Bryant'a saygı nedeniyle alındığı kaydedildi.
NBA'in internet sitesinde yer alan açıklamada, erteleme kararının, trajik bir helikopter kazasında hayatını kaybeden Kobe Bryant ve 13 yaşındaki kızı Gianna'nın da aralarında yer aldığı 9 kişinin anısına saygı nedeniyle alındığı kaydedildi.
İki Los Angeles takımı arasındaki maçın oynanacağı tarih daha sonra açıklanacak.
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